Saab e Dassault propõem parceria aeroespacial em SP

Ontem, em reunião com o prefeito Luiz Marinho (PT), o vice presidente da Dassault Aviation, Eric Trappier, formalizou a disposição do grupo, fabricante dos caças Rafale, em estabelecer "larga parceria com empresas locais e de acelerar a transferência de conhecimento para a rede de escolas superiores".

A Saab apresenta hoje seu plano. Diretores da matriz sueca e o diretor da corporação no Brasil, Bengt Jáner, vão apresentar ao prefeito o projeto de um sofisticado Centro de Pesquisa Aeronáutica a ser instalado em São Bernardo, independentemente do resultado da escolha do novo caça da FAB. O investimento inicial no projeto é avaliado em US$ 50 milhões. Há dois outros centros em atividade, um na Suécia e outro da Índia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.