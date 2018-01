Russos homenageiam o passado acadêmico de FHC Em meio aos compromissos da visita de Estado, o professor Fernando Henrique Cardoso viveu nesta segunda-feira um dia de glória para sua carreira acadêmica. Pela manhã, quando conversava com o presidente Vladimir Putin no Salão Verde do Kremlin, ganhou do anfitrião a edição russa de seu livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina ? Ensaio de Interpretação Sociológica. À tarde, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Moscou, ?por suas enormes contribuições às relações entre a Rússia e o Brasil e às áreas da ciência e da cultura?. ?A Rússia sempre teve grande interesse na América Latina e a estudamos inclusive através dos seus livros?, disse Putin a Fernando Henrique, ao presenteá-lo com o livro, publicado no Brasil em 1970, em parceria com Enzo Faletto. Antes a obra podia ser encontrada nas bibliotecas russas, mas é sua primeira edição comercial no país, feita pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia Russa de Ciências. Foram impressos mil exemplares. No fim da tarde, a consagração, na Sala do Conselho Científico do prédio principal da universidade. O reitor, dois pró-reitores e uma professora discursaram, citando livros e artigos e atestando a importância das teses de Fernando Henrique, como a teoria da dependência e a interpretação das relações entre a cultura e a política. O reitor Viktor Sadovnitchi leu um resumo do currículo acadêmico do homenageado, citando títulos de honoris causa recebidos nos EUA, Venezuela, Itália, Japão, etc. O pró-reitor da Faculdade de Filosofia, Vladimir Mironov, disse que Fernando Henrique é uma ?personalidade única no seu gênero?, por suas incursões multidisciplinares pela sociologia, ciência política e economia, e um ?orador perfeito?. A tradicional cerimônia, que já homenageou figuras como o escritor alemão Goethe e vários Prêmios Nobel, tem um aspecto formal, mas o presidente arrancou risos da platéia de cerca de 60 professores, alunos e jornalistas, respondendo com um ?da?, ?sim? em russo, às perguntas de seu juramento, sobre se estava disposto a promover a paz entre os dois povos e a seguir contribuindo com a ciência e a educação. Fernando Henrique agradeceu com uma breve conferência, na qual procurou traçar um paralelo entre as formações do pensamento russo e brasileiro no passado recente, usando como fio condutor o processo de assimilação, pelas culturas locais, das idéias importadas da Europa Ocidental: ?Se a Rússia teve de contemporizar a influência ocidental com o passado eslavo e um rico mosaico de contribuições orientais, no Brasil a matriz ibérica transigiu com as culturas indígenas, africanas e dos vários povos que lá aportaram no decorrer dos últimos séculos, entre os quais milhões de árabes, judeus e asiáticos?. Nessa problemática assimilação, algumas correntes do pensamento europeu sofreram dramáticas adaptações nos ecléticos ambientes intelectuais da Rússia e do Brasil. O idealismo hegeliano, exemplifica Fernando Henrique, converteu-se em arma no combate ao tsar Nicolau 1.º. E, no Brasil, o positivismo de Comte ganhou a embalagem de signo do progresso. ?Seus ímpetos uniformizadores se viram mitigados pela formação social brasileira, plural e desordenada.? Da mesma maneira como rejeitaram a uniformidade, argumentou Fernando Henrique, as sociedades russa e brasileira também provaram que a história não caminha para um fim único e determinante. ?A falência do comunismo ajudou a desautorizar as concepções finalistas ou teleológicas da experiência humana. A história deixou de ter um desenlace necessário?, assinalou o presidente. ?A política se viu revalidada como um processo em aberto, sem atores privilegiados ou oniscientes.? Fernando Henrique apontou esses traços nas duas civilizações para argumentar em favor da vocação russa e brasileira para a democracia, beneficiada pela ?aceitação generalizada de que o bem comum deve ser perseguido por regras sempre passíveis de atualização, desde que para tanto se manifeste a maioria, segundo procedimentos que acatem o dissenso, a diferença, o conflito?. Afinal, disse o sociólogo, ?nada soa?, aos russos e brasileiros, ?unidimensional, definitivo, categórico?.