Russomanno visita região da 25 de março e critica pirataria

Em visita nesta terça-feira, 10, à região da 25 de março, o candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (PRB) criticou a venda de produtos piratas e prometeu regularizar a situação dos vendedores ambulantes.

"A Prefeitura foi omissa durante anos e anos e agora vem com ações para retirá-los (os ambulantes) à força. Temos que regularizar a situação deles e definir onde eles podem vender os seus produtos, desde que sejam produtos de qualidade."

Segundo Russomanno, a sua arma contra a pirataria vai ser a educação. "O que precisa, em primeiro lugar, é educar o consumidor e o comerciante explicando quais são os males que a pirataria causa, mostrando, por exemplo, que ela não gera emprego, não arrecada impostos e faz mal à saúde e à segurança das pessoas", disse.

Após caminhar pela galeria Pagé, conversar com lojistas e bater fotos com eleitores, o candidato disse que vai marcar uma reunião com os comerciantes da região para debater propostas.

Nova Luz. Em uma crítica à atual gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD), Russomanno afirmou ainda que vai rever o projeto Nova Luz, devido à falta de diálogo entre a Prefeitura e a população.

"Não se pode impor um projeto. A população tem de ser ouvida. Se tivesse havido audiências públicas, o projeto Nova Luz estaria andando", disse.

O projeto pretende revitalizar 45 quarteirões do centro da capital por meio da concessão das obras à iniciativa privada, mas foi suspenso pela Justiça em junho. A acusação é de que a Prefeitura não permitiu a participação popular na hora de elaborar as propostas.