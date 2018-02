Russomanno sobe em altar para pedir votos em SP Chamado de "nosso irmão" pelo padre Nelson Silvino, o candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, foi o principal personagem da missa de ontem na Paróquia São Bernardo, no Grajaú, zona sul da capital. Em dois momentos, Russomanno subiu ao altar para pedir votos e cantar Romaria, acompanhado de seu candidato a vice, Luiz Flávio Borges D''Urso (PTB), e do presidente estadual do PTB, Campos Machado.