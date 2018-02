Russomanno se diz feliz com apoio de aliados de Alckmin

O candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, disse nesta sexta-feira, 27, estar "muito feliz" com o apoio de aliados do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Segundo reportagem publicada na Folha de S.Paulo, o secretário-adjunto e número 2 da Secretaria de Justiça do Estado, Fabiano Marques de Paula, capitaneou uma reunião no último dia 13 com funcionários do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), para divulgar a candidatura do ex-deputado.

"Fico feliz com todos os apoios. Fico muito feliz", declarou Russomanno numa festa julina organizada pela terceira idade do bairro da Água Branca, Zona Norte da capital.

Ele, no entanto, ressaltou que o encontro marcado com Marques foi apenas para prestar uma homenagem ao deputado federal Campos Machado (PTB), presidente do conselho da campanha do PRB, e não para anunciar o apoio à sigla de Russomanno. Machado é aliado histórico do Alckmin.

Com um atraso de 1h30 para a festa, Russomanno tentou se redimir fazendo a alegria das senhoras, ditas fãs de seu quadro "Patrulha do Consumidor", transmitido pela Rede Record. Cercado pelas centenas de idosos presentes na quadra, o ex-deputado foi arrastado para pequenas rodas de dança, ao som de forrós e músicas de Elvis Presley. Ele também dançou a música Dança Kuduro, tema da novela Avenida Brasil, da Rede Globo.

Com promessas de prestigiar os idosos em seu governo, Russomanno prometeu transformar escolas em locais para bailes da terceira idade aos finais de semana. "A terceira idade vai ser prestigiada no governo todo. Vamos transformar todas as escolas, aos finais de semana, em bailes para a terceira idade. Hoje falta espaço para as coisas acontecerem", comentou, em crítica à administração.

PRB e PSDB. O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, José Serra, reuniu-se com o coordenador da campanha de Celso Russomanno, Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, para discutir a conjuntura eleitoral e traçar um cenário na disputa pela capital paulista. Durante a conversa, os dois lados falaram que não pretendem se agredir durante a eleição.

O encontro ocorreu na noite de sexta-feira, 20, no apartamento do prefeito Gilberto Kassab, que foi quem convidou Pereira para a reunião. Presidente nacional do PSD, o prefeito paulistano é o principal articulador político de Serra e tem boa relação com o PRB, que apoia a sua administração na cidade.

Um dia depois do encontro, no sábado, 21, foi divulgado o resultado da pesquisa Datafolha que coloca Russomanno em empate técnico com Serra. O candidato do PRB tem 26% das intenções de voto contra 30% do tucano - a pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O candidato do PT, Fernando Haddad, tem 7% das intenções de voto.

Em entrevista ao Estado publicada na quarta-feira, 25, Russomanno subiu o tom das críticas ao petista e elogiou Serra. As declarações foram dadas após o candidato do PSDB se encontrar na sexta-feira com o coordenador da campanha do PRB e presidente nacional do partido, Marcos Pereira. A reunião ocorreu no apartamento do prefeito Gilberto Kassab (PSD).