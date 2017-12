Russomanno lidera pesquisa para Prefeitura de São Paulo

Pesquisa Ibope divulgada nesta terça feira, 21, mostra o deputado federal Celso Russomanno (PRB) como líder na disputa pela Prefeitura de São Paulo com 26% das intenções de voto. O segundo lugar está indefinido. Numericamente à frente aparece a senadora Marta Suplicy (PMDB), com 10%, seguida de perto pela deputada Luiza Erundina (PSOL), com 8%. Ambas foram prefeitas de São Paulo pelo PT.

O prefeito Fernando Haddad (PT) está com 7%. O empresário João Doria, do PSDB, foi mencionado por 6% dos entrevistados e está na frente do vereador Andrea Matarazzo (PSD), com 4%.

O deputado federal Pastor Feliciano (PSC) apresenta o mesmo porcentual de Matarazzo: 4%. Já os deputado Major Olímpio (SD) e Roberto Tripoli (PV) obtêm 2% cada.

A pesquisa foi encomendada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo (SETCESP). Entre os os dias 16 e 19 de junho, o Ibope ouviu 602 eleitores. A margem de erro estimada é de 4 pontos porcentuais para mais ou menos.

Na pergunta espontânea, em que os entrevistados são perguntados sobre intenção de voto sem a apresentação dos nomes dos possíveis candidatos, pouco mais da metade (54%) declarou não saber em quem vai votar.

Rejeição. Haddad é o líder no quesito rejeição: 46% não votariam nele de jeito nenhum. Marta é a segunda mais rejeitada, com 42%; Feliciano, 31%; Erundina, 29%. Já Russomanno é rejeitado por 22%.