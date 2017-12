Russomanno lidera disputa em São Paulo, diz pesquisa

O deputado Celso Russomanno (PRB) lidera a corrida ao Palácio dos Bandeirantes com 25% das intenções de voto, diz a pesquisa Datafolha. O prefeito da capital, João Doria (PSDB), vem em segundo, com 19%. O presidente da Fiesp, Paulo Skaf (PMDB), está em terceiro, com 13%. No cenário em que o candidato tucano é o senador José Serra, a vantagem de Russomanno se amplia para 27%. O tucano fica em terceiro lugar, com 14%, e Skaf, em segundo, com 16%. Luiz Marinho (PT), Márcio França (PSB), Rodrigo Garcia (DEM), Gilberto Kassab (PSD) e Gabriel Chalita (PDT) têm entre 2% e 5% das intenções de voto.

No cenário em que o candidato do PSDB é o senador José Serra, a vantagem de Russomanno aumenta. Ele fica com 27%, seguido por Skaf com 16% e o tucano, em terceiro, com 14%. Em ambos os casos, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho, pré-candidato do PT, aparece em quarto lugar empatado tecnicamente com o atual vice-governador, Márcio França (PSB), Rodrigo Garcia (DEM), Gilberto Kassab (PSD) e Gabriel Chalita (PDT), todos tendo entre 2% a 5% de intenções de voto.

O Datafolha realizou 2.006 entrevistas presenciais em 68 municípios nos dias 28, 29 e 30 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.