Russomanno adverte equipe após uso de carro público em campanha

Um dia depois de o deputado estadual, Gilmaci dos Santos (PRB), ter usado um carro da Assembleia Legislativa para fazer campanha eleitoral, o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, disse nesta quarta-feira, 18, que repreendeu sua equipe, dando reorientações para que o deslize não se repita. A Justiça veda o uso de bens públicos em campanhas, prática que configuraria uso da máquina em vantagem à candidatura do ex-deputado.

"Eu ontem já conversei com ele (Gilmaci Santos), ele me disse que estava passando por lá. Disse a ele que não justificava, pedi que não fizesse mais. Tem que ser dessa forma, não pode ser diferente", afirmou após caminhar pela Feira da Madrugada, no Brás, no centro da capital.

Na caminhada tumultuada entre os estandes, Russomanno prometeu regularizar o comércio ambulante do espaço, trazendo de volta os lojistas expurgados da região, suspeitos por não estarem em ordem com as documentações exigidas pela Prefeitura. O governo municipal, que administra o pátio desde o fim de 2010, expulsou os camelôs da feira que supostamente não tinham apresentado liminar ao poder público.

"Aqui é uma área da União. A Prefeitura vai conversar com o governo federal e vai regularizar a situação de todos, não só dos que estão aqui, mas dos que foram retirados e que já tinham um direito adquirido. Aquele que tem um direito adquirido não pode ser punido", disse. "Nós vamos levantar o cadastro de quem estava anteriormente, quem provar vai ter o seu espaço garantido. É o justo".

No ano passado, o PR, partido aliado de José Serra (PSDB) na disputa municipal, esteve envolvido em suspeitas de cobrança de propina, no valor de R$ 300 mil, ,para que fosse mantida a locação do pátio onde acontece a feira, também sob tutela do Ministério dos Esportes, comandado também pelo partido.

Na semana passada, Russomanno também saiu em defesa dos comerciantes, quando visitou a rua 25 de março, outro ponto de aglomeração de vendedores ambulantes da capital.