Rússia suspende compra de carne de GO e PE

Autoridades sanitárias russas baniram temporariamente importações de carne dos Estados brasileiros de Goiás e Pernambuco, devido à ocorrência de estomatite vesicular nos animais. Segundo a agência de vigilância sanitária russa, Rosselkhoznadzor, a medida atingirá exportações de carne de bovinos, suínos e outras espécies de animais a partir do dia 12 de junho. Veja também: SP e Paraná voltarão a exportar carne bovina à UE Mas o efeito da decisão sobre as exportações deve ser pequeno, já que Goiás é apenas um pequeno exportador de carne para a Rússia, enquanto as vendas de Pernambuco para o país são inexistentes. De acordo com o Ministério da Agricultura brasileiro, a Rússia é hoje o maior comprador individual da carne brasileira e já importa quase todo o volume comprado por 27 países da União Européia, que totalizou 952 mil toneladas em 2007. Ainda segundo o ministério, em volume, o país responde por 16,29% da exportação de carne brasileira. Só de carne bovina, as exportações para a Rússia correspondem a 28,8% do total de volume exportado, e a 22,6% do valor arrecadado. Em 2007, a carne bovina foi responsável pelo embarque de 461,9 mil toneladas, seguida da carne suína, com 278,6 mil toneladas. Em valores, a carne bovina atingiu US$ 1 bilhão e a suína, US$ 667,4 mil.