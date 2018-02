Ruralistas querem votar Código Florestal neste mês Lideranças da Frente Parlamentar da Agricultura se reúnem hoje num restaurante, em Brasília, para retomar as discussões em torno do novo Código Florestal. O objetivo do encontro é traçar estratégias para construir um entendimento com o presidente da Câmara e vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB), e os líderes partidários a fim de incluir o projeto na pauta do plenário ainda em novembro.