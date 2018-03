Ruralistas querem explicações sobre política indigenista O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, deve ser o próximo integrante do primeiro escalão a ser convocado para prestar esclarecimentos na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados sobre a política indigenista do governo. O requerimento sobre a convocação será analisado nesta quarta-feira, 12, pela comissão. No mês passado a ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, prestou esclarecimentos por mais de três horas aos deputados, quando ouviu duras críticas dos parlamentares ruralistas e assegurou que novas demarcações de terras indígenas teriam participação de outros órgãos do governo, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).