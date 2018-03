Ruralistas apresentam propostas a Mendes Ribeiro O senador Waldemir Moka (PMDB-MS), acompanhado de vários deputados da Frente Parlamentar de Agropecuária, deixou hoje o prédio do Ministério da Agricultura, após reunião com o ministro Mendes Ribeiro Filho. Moka afirmou que os parlamentares foram apresentar ao ministro o conjunto de seis emendas que devem ser apresentadas até as 18 horas de hoje ao relatório do senador Jorge Vianna (PT/AC), relator do código na Comissão de Meio Ambiente do Senado.