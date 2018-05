Ruralista diz que pedirá a Temer intervenção do Exército em caso de invasão de terras

Brasília - O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado Marcos Montes (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira, 27, que entre as propostas que irá entregar ao vice-presidente Michel Temer está uma que pede a intervenção do exército em caso de invasão de terras e bloqueios de estradas.

Segundo ele, para isso seria necessária uma mudança na Constituição. "Os Estados não suportam mais a confusão que às vezes se instala em suas regiões. Precisamos que esses movimentos não sejam mais municiados pelo governo, como tem ocorrido com o MST", disse ao chegar para uma reunião com Temer. Para Montes, pedir essa intervenção não remete a ditadura militar. "Precisamos garantir o direito à propriedade", afirmou. Depois da reunião, Montes disse que Temer encerrou a reunião dizendo que, na bandeira do Brasil, "antes do progresso vem a ordem", sinalizando ser contra as invasões. Ele afirmou ainda que não foi discutido um nome para o Ministério da Agricultura num eventual governo Michel Temer, mas apenas propostas positivas para o setor.

Além da FPA, participam da reunião os presidentes das Confederações da Agricultura (CNA), da Indústria (CNI), das Cooperativas (CNCoop), de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida (CNSeg) e de Saúde (CNS).