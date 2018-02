Ruptura anunciada por PSDB joga Cunha no colo do PT, diz Paulinho

O deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, disse nesta quarta-feira, 11, ter estranhado a postura do PSDB, que anunciou hoje que pedirá em plenário o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Segundo Paulinho, Cunha ficou irritado com os tucanos, principalmente porque havia sido combinado com a oposição que nesta quinta-feira, 12, ele anunciaria um novo rito para o processo de impeachment na Casa.

"O Eduardo Cunha reagiu com indignação. Achou um absurdo", revelou. Paulinho disse que no almoço de ontem com o peemedebista, o PSDB teve uma postura diferente da anunciada hoje. Agora ele já não sabe se Cunha anunciará mesmo o novo rito amanhã.

"Acho que foi mal (a ruptura) porque, no meu ponto de vista, abriram mão do impeachment. Jogaram o Cunha no colo do PT", avaliou Paulinho. O presidente do Solidariedade também estranhou o apoio do PSDB à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e disse esperar que os tucanos não apoiem também o retorno da CPMF.

Paulinho reclamou que os tucanos tomaram uma decisão isolada e não combinada com os demais partidos da oposição. "Foi muito ruim para a oposição", declarou. O deputado descartou a possibilidade de Cunha se "vingar" dos tucanos. "Neste momento, não vai dar o troco em ninguém", previu.