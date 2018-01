Rumo ao PSD, Afif diz apoiar Serra em 2012

Ontem, ao fim de evento no Palácio dos Bandeirantes, Afif afirmou que a escolha de Serra para suceder a Kassab está "dentro da coerência" do novo partido e acenou com a possibilidade de aliança entre as duas legendas para a disputa de 2012. "O Serra é um nome muito ligado a nós", ressaltou, em referência à nova legenda e ao PSDB.

Segundo Afif, o ex-governador seria o "nome natural" do PSDB para disputar a prefeitura. Ao mesmo tempo, afirmou o vice, é preciso esperar por sua decisão de concorrer ou não no pleito do ano que vem. Até o momento, Serra tem negado desejo de disputar o cargo.

O apoio de Alckmin e Afif ao nome de Serra surge no momento em que a presidência do diretório municipal do PSDB, que dará as cartas no partido na próxima eleição, permanece indefinida. Alckmin pretende emplacar seu secretário de Gestão, Julio Semeghini, no comando da legenda em São Paulo, mas a bancada de vereadores do PSDB, ligada a Serra, também pleiteia a posição e deve endurecer a disputa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.