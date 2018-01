Rumo à oposição, PDT apoia criação de CPI dos pedágios na Assembleia Em um sinal de que pode estar a caminho de se tornar oposição ao governo Geraldo Alckmin, o PDT – com uma bancada de quatro deputados – decidiu apoiar o PT e assinou um pedido de CPI na Assembleia Legislativa para investigar a cobrança de pedágios no Estado. O documento seria protocolado na manhã desta quinta-feira, 28. Isso não significa, contudo, que ela será instalada. O regimento interno do legislativo paulista determina que apenas cinco comissões de inquérito podem funcionar simultaneamente, e o PSDB já atravancou a criação de novas CPIs ao menos até o fim do ano, com o pedido de 12 investigações.