Rui Falcão manifesta pesar do PT por morte de Campos O presidente do PT, Rui Falcão, divulgou nesta quarta-feira, 13, nota em razão da morte do candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, na qual afirma que o partido "manifesta imenso pesar" diante da notícia. O socialista morreu hoje em um acidente aéreo em Santos (SP).