Rui Falcão lidera votação para presidência do PT

São Paulo - O deputado estadual Rui Falcão lidera a disputa pela presidência do PT, segundo balanço parcial divulgado pela legenda nesta segunda-feira, 11. O atual presidente tem mais de 83 mil votos (69,39%), seguido do deputado federal Paulo Teixeira (SP), com 22.388 (18,55%). O resultado deve ser divulgado nesta terça, 12.

O chamado Processo de Eleições Diretas (PED) foi realizado nesse domingo e vai eleger 100 mil cargos de direção em 4.808 diretórios nacional, estaduais e municipais. Dos cerca de 806 mil militantes aptos a votar, 128.832 votos foram contabilizados até o momento, de acordo com o último balanço, com 28% das urnas apuradas. Em 2009, 518.912 participaram das eleições.

Seis candidatos disputam a presidência nacional do PT. Depois de Paulo Teixeira, aparece em terceiro colocado Valter Pomar (7.639 votos); Renato Simões, em quarto (4.349 votos); Markus Sokol, em quinto (1.707 votos); e Serge Goulart, em sexto (850 votos).

Rui Falcão deve ser reeleito e, além de comandar a sigla pelo período de 2014 a 2018, terá como desafio ajudar na coordenação da campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ao votar nesse domingo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a outra prioridade do PT em 2014 é vencer a eleição pelo governo de São Paulo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é o provável candidato.