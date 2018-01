Rui Falcão recomenda voto contra Cunha

BRASÍLIA - Mesmo depois do apelo do Palácio do Planalto, o presidente do PT, Rui Falcão, afirmou nesta terça-feira, 1, que esperava que os deputados do partido votassem pela continuidade do processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

"Confio em que nossos deputados, no Conselho de Ética, votem pela admissibilidade”, disse o dirigente petista em sua conta no Twitter.

Na segunda-feira, Falcão se reuniu com os ministros Jaques Wagner (Casa Civil) e Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo). Os dois pediram para que o dirigente petista não tomasse nenhuma iniciativa ou fizesse declarações contra Cunha.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ministros palacianos também agiram para que os três deputados que integram o Conselho de Ética mudassem de posição e votassem para enterrar o processo de cassação do mandato do presidente da Câmara.

A movimentação do Planalto a favor de Cunha aconteceu porque o peemedebista avisou que deflagraria o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff caso o PT não ficasse ao seu lado no Conselho de Ética.