Rui Falcão é reeleito presidente do PT Com a maior parte dos votos apurados, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, foi matematicamente eleito para mais um mandato no comando do partido. O resultado oficial será divulgado nesta terça-feira, 12, pela Secretaria Nacional de Organização (Sorg) do Partido dos Trabalhadores. O Processo de Eleições Diretas (PED) do PT foi realizado no domingo, 10, em todo o País.