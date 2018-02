Rui Falcão é reeleito presidente do PT

São Paulo - Com a maior parte dos votos apurados, o presidente nacional do PT e deputado estadual, Rui Falcão, foi matematicamente eleito para mais um mandato no comando do partido. O resultado oficial será divulgado ainda na tarde desta terça-feira, 12, pela Secretaria Nacional de Organização da legenda. O Processo de Eleições Diretas (PED) do PT foi realizado nos último domingo em todo o País.

Favorito nas eleições, Rui Falcão terá como desafio ajudar na coordenação da campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ao votar nesse domingo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a outra prioridade do PT em 2014 é vencer a eleição pelo governo de São Paulo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é o provável candidato.

Segundo a assessoria de imprensa do PT, Falcão concederá na tarde desta terça-feira uma coletiva de imprensa para falar de seus compromissos para o próximo mandato.

No resultado parcial divulgado no fim da noite de segunda-feira, 11, Rui Falcão aparecia com 69,9% dos votos. Até aquele momento, 63% das urnas estavam apuradas e 284.532 foram contabilizados. Em segundo lugar estava o candidato Paulo Teixeira, com 19,39%, seguido de Valter Pomar (6,07%). Ao todo, seis candidatos disputaram a presidência nacional do PT.