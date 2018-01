Rui Falcão é confirmado para presidência nacional do PT O vice-presidente do PT, Rui Falcão, foi confirmado na presidência do partido hoje. Ele substitui José Eduardo Dutra, que por motivo de doença renunciou ao cargo. Falcão foi eleito por unanimidade, na reunião do Diretório Nacional, em Brasília. Ele já respondia interinamente pelo partido desde março."A nossa presidência terá direção coletiva do partido", disse Falcão, em discurso.