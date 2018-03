Rui Falcão diz que PT tem 'total confiança' em Palocci O presidente nacional do PT e deputado estadual, Rui Falcão (SP), saiu hoje em defesa do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, em relação à sua evolução patrimonial nos últimos anos. De acordo com Falcão, o partido confia no ministro e não há mais esclarecimentos a serem feitos. "Temos total confiança em relação ao ministro Palocci", disse Falcão, após encontro com dirigentes do PCdoB, PDT e PSB, em São Paulo, para discutir a proposta de reforma política.