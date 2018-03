Rui Falcão diz que iniciativa do PSDB é ‘atitude antidemocrática’ Tucanos protocolaram na Procuradoria-Geral Eleitoral pedido de abertura de ação para extinguir o PT devido a informações prestadas por Nestor Cerveró sobre suposto abastecimento da campanha presidencial de 2006 com dinheiro do exterior, o que é proibido