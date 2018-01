Rui Falcão diz que FHC tem problema de entendimento O presidente interino do PT, deputado estadual Rui Falcão, que substitui José Eduardo Dutra na presidência nacional da sigla, ironizou hoje o fato de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estar afirmando que sua legenda não é elitista. "Acho que tanta explicação que ele está dando é porque tem algum problema de entendimento. Ele que continue a se explicar, pois nós vamos continuar do lado do povão", alfinetou o deputado, após participar de reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre reforma política.