Rui Falcão discute situação de Vargas com deputados O presidente nacional do PT, Rui Falcão, se reúne na tarde desta quarta-feira com integrantes da bancada do partido na Câmara para discutir a permanência do deputado licenciado, André Vargas (PT-PR), no mandato. O encontro, realizado na liderança do partido na Câmara, ocorre um dia após Falcão se encontrar com Vargas na sede da legenda, em Brasília.