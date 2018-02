Rui Falcão defende criação de conselhos populares O presidente do PT, Rui Falcão, defendeu nesta terça-feira o decreto que cria conselhos populares para negociação e comunicação com a sociedade civil. "Não tem nenhum sentido bolivariano ou chavista. Ele apenas institucionaliza o que já existe", afirmou ao chegar ao Congresso Nacional, onde acompanha a convenção nacional do PMDB, que confirmou há pouco a manutenção do apoio do partido à candidatura de reeleição da presidente Dilma Rousseff.