Rui Falcão convoca militantes para ato 'em defesa da democracia' neste sábado

São Paulo - O presidente nacional do PT, Rui Falcão, usou o Facebook para convocar militantes, simpatizantes do partido e "todos os que defendem a democracia do País" para um ato na Praça da Sé, a partir das 12h, neste sábado, 26.

Segundo Falcão, a manifestação será "em defesa do mandato da presidenta Dilma, em defesa da democracia e por mudanças na política econômica e por reformas populares".

O ato acontece no mesmo dia e praticamente no mesmo horário da filiação da ex-petista Marta Suplicy ao PMDB. O evento de Marta será no Tuca, na Pontifícia Universidade Católica, entre 10h e 14h, e deve contar com a presença do vice-presidente Michel Temer, presidente nacional do PMDB, e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entre outras lideranças do partido.