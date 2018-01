Rui Falcão cita participação da CUT em campanha

"Se hoje estamos à frente do governo federal, isso se deve em grande em parte à existência no País de um vigoroso movimento sindical que vocês são protagonistas. Essa nova realidade muda a cara do Brasil, como mostrou a relação com o governo Lula para o aumento real do salário mínimo", disse Falcão. Sobre política, o dirigente afirmou, no discurso, que "a disputa eleitoral de 2014 tem sido precipitada pelos nossos adversários, que não deixam a Dilma governar".

Já o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que tem evitado os jornalistas desde a terça-feira (26), elogiou a "postura altiva, autônoma, combativa e independente" da CUT "cutucando e pressionando o governo". O ministro admitiu que o diálogo do governo com os sindicalistas "nunca é fácil, e é sempre tenso, como deve ser". "Mas, ao mesmo tempo, a CUT tem a maturidade para tomar as posições políticas fundamentais em defesa do governo".