Rui Falcão ataca 'campanha de terrorismo' contra o PT Em vídeo divulgado na noite desta terça-feira, o presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, condenou as falsas notícias sobre o fim do programa Bolsa Família e chamou a onda de boatos de "terrorismo contra o PT e principalmente contra o nosso governo". "O terrorismo eleitoral já começou", disse o líder petista, em alusão à campanha presidencial de 2014. Nesta segunda-feira, 20, o Palácio do Planalto enquadrou a ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos), que associou os boatos a uma ação orquestrada da oposição.