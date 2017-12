RS volta a parcelar salários de servidores O governo gaúcho recorrerá este mês ao parcelamento de salários de parte do funcionalismo pelo quinto mês consecutivo, ampliando a fatia de servidores atingidos pela medida, que passará de 7% para 14,8% do total. Serão parcelados os salários dos funcionários que recebem mais de R$ 1,95 mil, limite que era de R$ 2,5 mil no mês passado. O pagamento deste grupo será completado - no que ultrapassar R$ 1,95 mil - no dia 10 de agosto. Os demais 85,2% receberão em dia o vencimento integral. Segundo a Secretaria da Fazenda, devem faltar R$ 285 milhões para cobrir as contas do mês.