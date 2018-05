RS tem 96 servidores ganhando acima do teto salarial Um diagnóstico preliminar do Tribunal de Contas (TCE/RS) indica que pelo menos 96 funcionários públicos do Rio Grande do Sul recebem vencimentos superiores ao teto de R$ 26.723,13. O levantamento ainda está no começo. A equipe de 27 auditores externos designada para a tarefa analisou apenas o mês de abril deste ano do próprio TCE/RS, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar, da Assembleia Legislativa e do Ministério Público Estadual.