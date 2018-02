RS paga reajuste de até 33% a servidores O governo gaúcho começa a pagar aos servidores, na folha salarial deste mês, reajustes de 19,9% a 33,09% divididos em quatro parcelas e que terão impacto estimado em R$ 463 milhões nas despesas com pessoal até o final do ano. Os aumentos foram previstos em leis de 1995, mas não chegaram a vigorar porque os gastos ultrapassavam o limite com funcionalismo previsto na então Lei Camata. Em projeto de lei sancionado em maio deste ano, a governadora Yeda Crusius (PSDB) escalonou a correção até março de 2010. A folha de pessoal é de R$ 768 milhões em agosto.