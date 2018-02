RS: Gerdau fará parte de Conselho de Desenvolvimento O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), divulgou hoje o nome dos 80 integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) gaúcho. Estão na lista representantes de trabalhadores, empresários, produtores rurais, agricultores familiares, movimentos sociais, universidades e sindicatos, além de secretários de Estado, que se reunirão periodicamente, sem remuneração, para discutir e sugerir políticas públicas ao Executivo.