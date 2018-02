RS: convenção do PT confirma candidatura de Tarso Genro A convenção estadual do PT formalizou a candidatura do governador Tarso Genro à reeleição, neste sábado, dia 28, em Porto Alegre. Também confirmou a aliança do partido com o PC do B, PTB, PPL, PROS, PTC e PR. A chapa majoritária terá Abgail Pereira (PC do B) como candidata a vice-governadora e Olívio Dutra (PT) como concorrente ao Senado. Tarso disse que seu programa de governo prevê a valorização do servidor público e aposta no crescimento para enfrentar crises - ao contrário das correntes políticas adversárias, que, segundo o governador, pregam o arrocho salarial e a redução dos serviços públicos.