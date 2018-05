RS busca ajuste de R$ 1 bi para compensar receita

Para chegar a dezembro com as contas equilibradas, o governo busca economizar com corte de custeio e adequação de investimentos.

Englert reiterou que não houve contingenciamento, mas adiamento de investimentos. O governo elabora um cronograma especial de projetos para os próximos seis meses, incluindo o primeiro trimestre de 2010. Desta forma, investimentos que não puderem ser feitos este ano estarão aptos a ser empenhados no começo de 2010, com verba do próximo orçamento.

Não será possível cumprir o valor de R$ 1,250 bilhão orçado para investimentos em 2009, disse Englert. O esforço de redução de despesas já chegou a aproximadamente R$ 600 milhões até este mês. "A economia começa a se recuperar, mas isso ainda não se reflete na arrecadação", comentou.

Empréstimo

A Fazenda também divulgou um balanço do ganho financeiro que obteve com a contratação de empréstimo do Banco Mundial (Bird), ao substituir dívidas com juros mais elevados pela operação internacional. A primeira parcela do contrato, de US$ 650 milhões, foi liberada em setembro do ano passado e usada para resgatar três dívidas do Estado.

Na comparação dos encargos anteriores com os atuais, pagos ao Bird, a Fazenda economizou R$ 239 milhões até agosto de 2009. Quando começou a negociar, o Estado previa pagar 4% de juros ao ano pela operação com o Bird. Na assinatura do contrato, a taxa (Libor) havia caído para 2,71% e, após a crise, passou a 0,36%. As dívidas resgatadas eram corrigidas em 6% ao ano.

A operação tem prazo de 30 anos para pagamento, que é mensal. A liberação da segunda parcela do contrato, de US$ 450 milhões, dependerá do cumprimento de metas de ajuste fiscal e reforma administrativa. Entre elas estão questões polêmicas como a reforma de planos de carreira. Englert admitiu a possibilidade de negociar alguma flexibilização nas metas, se não for possível atender a todas.