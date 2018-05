Royalties podem ser retirados de votação do pré-sal O deputado federal Brizola Neto (PDT-RJ) disse hoje que a base governista no Senado acertou uma estratégia para agilizar a votação dos projetos de lei do pré-sal, evitando a polêmica da distribuição dos royalties. Segundo ele, a ideia é pegar parte do texto do projeto de partilha e inserir como substitutivo em um dos outros três projetos que tratam da matéria, possivelmente o relativo ao fundo social. Dessa maneira, explicou o deputado, o Senado retira da pauta a discussão sobre os royalties, que foi inserida no projeto de partilha, por meio da chamada emenda Ibsen.