Roupa 'vermelha' de Dilma Rousseff vira alvo do PSDB

Os tucanos levaram na terça-feira (29) o caso, junto com outras queixas, à Procuradoria-Geral da República por verem uso da máquina pública com fins de promover a candidaturar à reeleição de Dilma - a sucessão presidencial é no ano que vem. "A presidente Dilma usou roupas vermelhas no pronunciamento oficial em uma clara referência às roupas vermelhas utilizadas na campanha de 2010 (?) fazendo alusão à cor do seu partido", diz a petição, que apontou outros detalhes que comprovariam o tom eleitoreiro na apresentação.

Mas o blazer da discórdia, neste caso, é inocente, segundo o cabeleireiro Celso Kamura, que arrumou pessoalmente a presidente antes da gravação, e confirmou o que o vídeo e as fotos já dão a entender: as vestes, na verdade, não são de tonalidade vermelho-PT, mas "eram sem dúvida rosa chiclete Ping-Pong", segundo definição do hair stylist.

O deputado Carlos Sampaio (SP), novo líder do PSDB na Câmara, admitiu que ele e o grupo que analisou o vídeo não se ativeram às nuances de pigmento, mas minimizou a importância do assunto. "Entendemos ser vermelho, mas isso é um detalhe pequeno que faz parte de um contexto. Ela pode usar a cor que bem entender, só quisemos mostrar a mudança no comportamento dela. É a primeira vez que aparece nessa cor porque em pronunciamentos anteriores, como no último, ela vestiu preto com uma renda branca por cima."

Quem falou com a estilista Luisa Stadlander, que assina a maioria dos modelos usados por Dilma, disse que ela está chateada com a polêmica. Ela se recusa a falar publicamente sobre o assunto. O fato é que os tucanos acertaram a dizer que Dilma vem apresentando mudanças no visual. "Em doses homeopáticas", comenta Kamura. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.