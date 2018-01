Rossi se diz confiante na eleição do PMDB-SP

Por causa do mau tempo, a expectativa é que votem, no máximo, 500 delegados, de um universo de 740 delegados do PMDB. "O pessoal não está motivado. O partido está muito ruim, encolheu e infelizmente se tornou nanico em São Paulo. Sem dúvida, o pleito da chapa única dará força à legenda em São Paulo", comentou.

Rossi observou também que não é exatamente contra a coligação do PMDB com o PSDB, mas sim contrário à "arbitrariedade" do atual dirigente do partido em São Paulo, Orestes Quércia, que não levou o tema para ser discutido em convenção. "Foi uma decisão tomada em petit comité."

Para Rossi, a escolha de um candidato próprio é fundamental. Por ter sido candidato duas vezes, ele colocou seu nome à disposição do partido para concorrer ao governo paulista. "Quando fui candidato do PDT, dirigia um fusquinha. Agora, o PMDB é uma Ferrari. Por que dar a Ferrari para o PSDB colocar o 45, se temos como colocar o 15, nosso número", questionou.

Prevista para começar às 9 horas, a votação para a escolha do dirigente do PMDB em São Paulo teve início com uma hora de atraso. Espera-se que as urnas fechem às 15 horas e o resultado saia uma hora depois.