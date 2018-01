Rossi: governo voltará a debater Código Florestal dia 14 O governo promoverá uma nova reunião interministerial para discutir o novo Código Florestal na quinta-feira, dia 14. A informação é do ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Ontem, houve uma primeira reunião para discutir o tema, no Palácio do Planalto, com a participação de Rossi e dos ministros da Casa Civil, Antonio Palocci; do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence.