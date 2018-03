Rossi: Código Florestal será aperfeiçoado no Senado O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, disse hoje que a gestão do governo durante a discussão do Código Florestal no Senado será para "aperfeiçoar a lei", mas ressaltou que o texto aprovado na Câmara "dá segurança jurídica ao produtor" e "não anistia desmatador".