Rosinha quer nova vitória para retomar berço político Depois de ter sido declarada eleita no primeiro turno, a ex-governadora do Rio Rosinha Garotinho (PMDB) corre atrás dos votos em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, para confirmar a vitória. O candidato do PDT, ex-prefeito Arnaldo Vianna, que havia concorrido sub judice e não teve os votos validados, foi autorizado pela Justiça a disputar o segundo turno. Na reta final da campanha no berço político do casal Garotinho, a batalha judicial e a troca de acusações prevalecem sobre as propostas, em uma cidade enriquecida pelos royalties do petróleo e empobrecida por sucessivos escândalos de corrupção. A reconquista de Campos poderá representar um recomeço para o ex-governador Anthony Garotinho, que coordena a campanha da mulher e está no ostracismo desde a chegada do desafeto Sérgio Cabral (PMDB) ao Palácio Guanabara. Apesar de presidir o PMDB do Rio, ele combate o governador e dá sinas de mirar na cadeira dele em 2010. O clã já comemora a eleição de Clarissa Garotinho, filha do casal, vereadora na capital. Em Campos, pesquisa Ibope divulgada na semana passada mostra Rosinha com 49% das intenções de voto e Viana com 36%. O pedetista obteve 108 mil votos no primeiro turno, pouco menos que os 118 mil de Rosinha. Como os votos dele foram considerados nulos, a ex-governadora foi declarada eleita com 78,9% dos votos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permitiu a realização do segundo turno enquanto não é julgado o recurso de Vianna contra a cassação da sua candidatura. Ele foi considerado inelegível por ter tido as contas da sua administração rejeitadas.