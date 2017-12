Rosinha Matheus terá programa feminino na TV Bandeirantes Rosinha Matheus, governadora do Rio de Janeiro pelo PMDB e mulher de Anthony Garotinho - ex-governador do Estado e candidato à Presidência da República em 2002 -, estreará em março um programa feminino na TV Bandeirantes, que terá provavelmente a direção de Marlene Mattos. Rosinha deixará o governo do Estado em 31 de dezembro, quando assumirá em seu lugar Sérgio Cabral (PMDB). Marlene Mattos tornou-se nacionalmente conhecida por ter sido durante mais de uma década a empresária da apresentadora Xuxa, na Rede Globo. Em 2002, as duas romperam a parceria. Segundo a assessoria da emissora, será um programa de entrevistas com foco em assuntos femininos e em áreas como saúde, comportamento e filhos. A Band acredita que "uma mulher que governou 14 milhões de pessoas e criou nove filhos pode ter algo de interessante a dizer", informou a assessoria. O programa é da própria TV Bandeirantes e será exibido, a princípio, apenas no Rio de Janeiro, às 11 horas. A assessoria da emissora informa que os contratos ainda não foram assinados, mas que a governadora e Marlene Mattos já aceitaram o convite e só falta finalizar a negociação.