Rosinha lançará linha de cosméticos <i>O Segredo da Rosa</i> A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho (PMDB), deixa a política de lado e investe na área empresarial. Rosinha vai lançar uma linha de cosméticos, batizada de O Segredo da Rosa, que terá como alvo a classe média. Formada por 12 itens, a coleção terá 4 colônias, 4 sabonetes e 4 hidratantes. "O preço não será muito alto nem muito baixo", afirma o marido de Rosinha, Anthony Garotinho, que também foi governador do Rio. O lançamento está previsto para maio. O laboratório Kanitz será o responsável pela fabricação dos cosméticos. A ex-governadora também investe em carreira na TV. Na última terça-feira, ela iniciou as gravações de Simplesmente Rosinha, programa que irá ao ar na Rede Bandeirantes. A estréia deve ocorrer até 17 de março.