Rosinha Garotinho vence em Campos com 54,5% A ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho (PMDB), foi eleita ontem prefeita de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, o maior colégio eleitoral do interior do estado. Ela venceu o ex-prefeito Arnaldo Vianna (PDT). Com 99,5% das urnas apuradas, Rosinha tinha obtido 135.523 votos, o equivalente a 54,59% dos votos válidos. Vianna teve 113.202 votos, 45,51%. A abstenção foi de 17,79% e os votos brancos e nulos somaram 6%. A vitória de Rosinha reconquista a máquina administrativa de Campos para Garotinho, que mergulhou no ostracismo desde que o desafeto Sérgio Cabral (PMDB) chegou ao Palácio Guanabara. Apesar de Rosinha ser do PMDB, a vitória dela é uma derrota para o governador. O grupo de Garotinho o combate dentro e fora do partido. Rosinha, que se tornou apresentadora de TV depois de deixar o governo, resistiu à idéia de voltar à política, mas foi convencida pelo marido por sofrer menos rejeição do que ele na cidade. Campos poderá servir de plataforma para Garotinho, que já deu sinais de que gostaria de disputar o governo estadual ou o Senado em 2010. Acidade tem baixo índice de desenvolvimento humano, apesar de liderar a arrecadação de royalties de petróleo, com orçamento de mais de R$ 1 bilhão por ano. Vianna concorreu sub judice, já que recorria da cassação de sua candidatura pela Justiça Eleitoral.