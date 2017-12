Rosinha Garotinho sofre acidente Na noite de segunda-feira, a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho (PMDB), sofreu um acidente durante uma festa de inauguração de estrada em Belford Roxo, que liga o município à Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo Fluminense, o acidente ocorreu após a explosão de um dos refletores do palanque, onde, entre outras pessoas, estavam a governadora, o presidente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Henrique Ribeiro, e o secretário de Desenvolvimento da Baixada Fluminense, Jorge Gama. Rosinha foi atingida por estilhaços do artefato e recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi conduzida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A governadora levou dois pontos no supercílio direito e foi liberada minutos depois.