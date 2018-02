Rosinha Garotinho se recupera de cirurgia em SP A prefeita cassada do município fluminense de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho (PMDB), continua internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A prefeita deu entrada no hospital na quarta-feira para a retirada de um nódulo da tireoide. Ela se recupera bem, mas ainda não há previsão de alta, informou o hospital.