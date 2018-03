Rosinha Garotinho defende que marido realmente necessitava de tratamento coronariano urgente

RIO DE JANEIRO - A prefeita de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, Rosinha Garotinho (PR), manifestou-se neste domingo em seu perfil nas redes sociais sobre a intervenção cardíaca sofrida pelo marido, o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Segundo ela, Garotinho realmente necessitava de tratamento coronariano urgente.

“Agradeço aos que oraram e torceram pela saúde do Garotinho. Aos que duvidaram ou comemoraram, peço o perdão de Deus. Ele passou por procedimento neste domingo e encontra-se em recuperação em quadro estável. Meu marido realmente necessitava de tratamento coronariano urgente”, escreveu Rosinha, que também já governou o Estado do Rio.

Garotinho foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira, 16, na Operação Chequinho, que investiga o uso do programa Cheque Cidadão, do município de Campos, para obter apoio eleitoral. Garotinho é secretário municipal de governo na gestão de sua mulher.

Após a prisão, o ex-governador passou mal e foi transferido para um hospital municipal do Rio. Ele recebeu atendimento médico e indicação para realização de mais exames, mas acabou retornando à unidade de pronto atendimento do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste da capital.

Após uma disputa judicial, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luciana Lóssio concedeu autorização para que Garotinho fosse transferido a um hospital particular e submetido a novos exames. O ex-governador deixou novamente a prisão em direção a um hospital privado no início da madrugada de sábado, onde teria permissão receber a visita de parentes e advogados. Quando obtiver alta médica, a decisão da ministra do TSE prevê que ele siga para prisão domiciliar.

Segundo o laudo médico postado por Rosinha em sua conta no Facebook, Garotinho foi submetido a um cateterismo cardíaco na manhã deste domingo. Após o diagnóstico de uma "obstrução em ramo da coronária direita”, ele passou por uma “angioplastia e implante de stent farmacológico”. O procedimento foi bem sucedido, segundo a nota assinada pelo Dr. Marcial Raul Navarrete Uribe.

O estado de saúde de Garotinho é considerado estável. Ele está internado em observação na Unidade Cardiointensiva do Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, na zona norte da capital.