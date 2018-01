Roseana volta a São Paulo para gravar programa A governadora do Maranhão deve retornar nesta quarta ou quinta-feira a São Paulo para finalizar a gravação do programa nacional do PFL, que vai ao ar em 31 de Janeiro. Uma equipe de cinegrafistas esteve em São Luís, na semana passada, para fazer algumas gravações para o programa, mas as filmagens foram adiadas por causa das chuvas que atingiram a cidade. Depois do adiamento das filmagens, Roseana viajou para São Paulo, onde gravou algumas participações para o programa. Ela retornou a São Luís no último domingo e ficou de viajar novamente para São Paulo para finalizar as gravações. Procurada pela Agência Estado para falar sobre o programa de TV do PFL, a governadora maranhense informou através de sua assessora de imprensa, Tânia Fusco, que só os dirigentes nacionais do PFL em Brasília podem dar informações sobre os temas que serão abordados na TV no dia 31 de Janeiro. Segundo políticos maranhenses aliados do grupo Sarney no Maranhão, uma parte do programa nacional do PFL deve ser ocupado com a apresentação de alguns programas sociais implantados no Estado durante os sete anos de governo (1995 a 2001) de Roseana. Já estão sendo veiculados nas emissoras de televisão do Maranhão, dois filmetes que mostram o programa 1º Emprego (mediante convênios firmados com empresas privadas, estas contratam jovens para trabalhar, garantindo pelo menos três meses de carteira assinada), e o de Aceleração Escolar, que tenta corrigir a defasagem entre a idade do aluno de escola pública e a série cursada.