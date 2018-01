Roseana viaja a Rio e São Paulo A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), viaja às 8 horas desta terça-feira para o Rio de Janeiro, de onde segue no mesmo dia para São Paulo. Roseana disse nesta segunda-feira em São Luiz, ao participar de inauguração de obras do seu governo, que não tem qualquer compromisso marcado com empresários na capital paulista. ?Não faço teste com empresários. Meu teste é com o povo?, afirmou. A agenda de viagem da governadora inclui as últimas gravações do programa do PFL e alguns exames de rotina, que fazem parte de um tratamento de saúde que começou há dois anos. Sobre o lançamento da candidatura do ministro José Serra (PSDB) à presidência da República, Roseana avaliou como sendo natural. ?Todo brasileiro tem o direito de ser candidato?, afirmou.